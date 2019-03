"Les parents ne doivent pas les prendre à la légère" : attention aux allergies, principale cause de l'asthme chez les enfants

"Il s'agit d'éveiller les consciences..." A l'occasion de la 13ème Journée Française de l'Allergie ce mardi 19 mars, l'association Asthme & Allergies tire la sonnette d'alarme : "même si ce n'est pas un scoop, on sait aujourd'hui de façon formelle que l'allergie est la cause principale de l'asthme, en particulier chez l'enfant", souligne le Dr Chabane, allergologue joint par LCI. Mais cette réalité échappe encore largement aux Français, comme en témoigne un sondage exclusif réalisé par l'IFOP pour cette journée. On y découvre que seulement 39% des personnes interrogées connaissent ce lien de cause à effet. Un chiffre en totale contradiction avec la réalité épidémiologique puisque chez l’enfant, 80% des asthmes sont dus à l’allergie, une proportion qui atteint ensuite 50% chez l’adulte. Par ailleurs, à peine un asthmatique sur deux a conscience du lien étroit entre asthme et allergies, preuve que les connaissances en la matière demeurent fragmentaires, y compris pour les premiers concernés.





"Or, si on ne fait pas le diagnostic de l'allergie et qu'on ne la soigne pas, elle passe de légère à sévère, et ensuite évolue en asthme, prévient le médecin. Les parents ne doivent donc pas la prendre à la légère. Cette banalisation est dangereuse et il faut la combattre. J'attire donc leur attention : 'quand votre enfant a des manifestations 'atopiques', c'est-à-dire qu'il a le nez bouché régulièrement ou qui coule sans arrêt, qu'il fait des infections à répétition, qu'il a de l'eczéma au niveau des plis, il faut comprendre pourquoi, en faisant un diagnostic afin d'identifier les allergènes", conseille-t-il.