Les performances cognitives des femmes augmentent quand il fait chaud : l'étonnante conclusion d'une étude allemande

Pour réaliser leur expérience, les chercheurs ont rassemblé 500 étudiants berlinois volontaires, dont 41% de femmes, dans deux salles de classe. L'une était chauffée à 16 degrés, l'autre à 32,5. En une heure de temps, les participants ont dû résoudre autant de problèmes de mathématiques et de logique que possible et constituer un maximum de mots avec un lot de lettres. Que ce soit avec l'une ou l'autre des températures, les résultats moyens des groupes se sont avérés similaires. Mais quand les scientifiques ont distingué les notes des hommes de celles des femmes, ils se sont aperçus qu'un fossé séparait les performances des deux genres.





Alors que les résultats aux tests de logique étaient les mêmes, ceux des problèmes de maths et de langues étaient inégaux. "Quand les températures sont fraîches, les hommes sont bien meilleurs que les femmes", assure Agne Kajackaite, auteure de l'étude et chercheuse en économie comportementale en Allemagne. "Mais quand la température monte, l'écart entre les sexes disparaît" pour les exercices de maths, les performances des femmes augmentant et celles des hommes diminuant. Les femmes sont ainsi passées d'une moyenne de 8,3 exercices de maths correctement résolus à 10,5, soit une augmentation de leurs performances de 27%. Une envolée qui s'expliquerait par un nombre plus important de problèmes abordés. Les hommes eux, ont fourni moins d'efforts, mais la baisse des résultats obtenus (-0,63% en maths) n'est pas considérée comme significative par les scientifiques.