Les produits ménagers "faits maison" sont-ils vraiment moins nocifs ?

Avec les premiers rayons de soleil, la saleté qui se cachait tranquillement dans la pénombre refait sauvagement surface. Vous aurez beau détourner les yeux, les moutons de poussière qui rampent discrètement sous le lit et les mouchetis gris sur les vitres sont visibles comme le nez au milieu de la figure. Autrement dit, il est temps de s’atteler au ménage de printemps. Mais si les produits industriels traînent la réputation de contenir beaucoup de produits toxiques et agressifs, qu'en est-il des mixtures naturelles et "faites maison" ?





L’Agence de l’environnement, en partenariat avec l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (Ineris) et le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSBT) se sont penchés sur la question. Pendant deux ans et demi, ils ont astiqué une maison expérimentale avec 27 produits industriels et 6 produits ménagers artisanaux. Les émissions ont été mesurées avant, pendant et après l’utilisation des produits d’entretien.