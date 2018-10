Les seniors et les activités physiques

L'aquatraining fait partie des activités physiques que les retraités apprécient beaucoup, notamment les plus âgés. Vélo, boxe ou encore travail de l'équilibre... des exercices pratiqués dans l'eau qui permettent aux seniors d'entretenir leur forme et de garder du tonus. Dans le centre AquaBlum, le nombre de retraités n'a cessé d'augmenter ces dernières années. Il faut savoir que 80% des plus de 50 ans sont convaincus que pratiquer du sport permet de garder une certaine autonomie. Et au-delà des bienfaits qu'il procure pour la santé, ce dernier permet aussi de retrouver une vie sociale.



