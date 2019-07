Les terreurs nocturnes, ces horribles crises qui traumatisent plus les parents que les enfants

ANGOISSE - Cris, hurlements, agitation... Tous ces signes pourraient faire penser à un mauvais cauchemar. Sauf que, chez environ 5% des enfants, il s'agit de terreur nocturne. Des crises impressionnantes qui surviennent durant le sommeil et dont l'enfant ne se souvient plus au réveil. Le pédiatre Arnault Pfersdorff nous en dit plus sur ce phénomène.