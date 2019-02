Lithothérapie : le bien-être par les pierres

En plus d'être sublime, les pierres peuvent nous faire du bien selon les principes de la lithothérapie. Par définition, c'est une méthode douce qui utilise les pierres pour soulager les maux du quotidien. Ces dernières seraient pleines d'énergie et peuvent interagir avec nous. Pour en savoir plus sur ce qu'elles peuvent nous apporter, "Minerales Do Brasil", une boutique spécialisée dans le 8e arrondissement de Paris, pourra vous renseigner. Coralie Dioum, elle, nous en a sélectionné quelques-unes. C'est à découvrir en images.



