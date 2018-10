Lupus : quelle est cette maladie dont souffre Selena Gomez ?

MALADIE - La chanteuse et actrice américaine Selena Gomez a été admise dans une unité psychiatrique afin de résoudre des problèmes d'angoisse et de dépression. Une détresse émotionnelle provoquée par les hospitalisations à répétition de la jeune femme, à qui un lupus avait été diagnostiqué il y a quatre ans. Une maladie méconnue dont souffrent pourtant plusieurs stars américaines, comme Lady Gaga et Sharon Stone.