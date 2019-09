Lutte contre le chikungunya : l'Inserm annonce une découverte prometteuse

AVANCÉE - Le moustique tigre s'installe petit à petit en France, amenant avec lui des risques grandissants de contracter le chikungunya. Déjà responsable de nombreuses épidémies à travers le monde, la maladie ne dispose pour l'instant d'aucun remède. Des scientifiques français viennent cependant de faire une découverte qui pourrait faire progresser la recherche.

Originaire d'Afrique, le chikungunya signifie en langue makondée "l’Homme qui marche courbé". Une référence aux douleurs musculaires et articulaires sévères qui touchent les patients infectés et les empêchent de se déplacer normalement. Cette maladie virale transmise à l'Homme par le moustique provoque aussi de la fièvre, des nausées, des maux de tête, ainsi qu'une fatigue importante.

Si plusieurs travaux avaient jusque-là identifié certaines des modalités de réplication du virus, aucun n’avait encore réussi à expliquer pourquoi celui-ci ciblait de préférence les cellules musculaires et articulaires. Sous la direction d’Ali Amara (Inserm, CNRS, Université de Paris) à l’Institut de Recherche de l’Hôpital Saint-Louis AP-HP, en collaboration avec l’équipe de Marc Lecuit (Institut Pasteur, Inserm, département des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Necker-Enfants malades AP-HP et Université de Paris), les scientifiques ont identifié le rôle clé de la protéine FHL1 pour la réplication et le déclenchement du processus de la pathologie induite par le virus chikungunya. Cette dernière est majoritairement présente dans les cellules musculaires et les fibroblastes, des cellules qui assurent notamment la cohérence et la souplesse des tissus.