VIDÉO - Mais pourquoi les moustiques s’acharnent-ils sur certains plus que d’autres ?

Depuis les années 1950 et 1960, le dioxyde de carbone, la chaleur ou encore l’humidité ont par ailleurs été identifiés comme des facteurs aidant les moustiques à nous repérer. En effet, plus on dégage de la chaleur, plus on est moite et plus on a de chances de se faire piquer, les récepteurs olfactifs des moustiques étant attirés par la sueur. Concernant le dioxyde de carbone, les antennes des moustiques le détectent jusqu'à 10 mètres de distance lorsque nous l'expirons. Et les gens qui en rejettent davantage par la bouche attirent plus les moustiques que les autres.





A noter que les femmes enceintes auraient plus de chance d’être piquées. Notamment parce qu'elles rejettent plus de dioxyde de carbone que la moyenne et que leur température corporelle est plus élevée.