"Mais quelle heure est-il ?" : nos astuces pour ne plus jamais oublier s'il faut avancer ou reculer les aiguilles

"J'ai rien compris : du coup, on va dormir plus ou moins ?" Qui n'a pas déjà prononcé, ou entendu cette phrase ? Comme tous les ans (mais peut être plus pour très longtemps), dans la nuit de samedi à dimanche 31 mars, nous allons passer à l'heure d'été. Mais comment retenir ce que signifie ce changement ? LCI vous a sélectionné deux moyens mnémotechniques tout simples qui devraient vous permettre de vous endormir l'esprit tranquille samedi (et accessoirement, de briller en société).





Dans la nuit de samedi à dimanche donc, retenez-le : nous allons perdre une heure de sommeil. Concrètement, à 2 heures du matin, il sera en fait 3 heures. Dimanche, il fera donc jour une heure plus tard, et le soleil se couchera lui aussi en retard, ce qui nous fera gagner une heure de lumière. Voici comment vous en souvenir sans vous triturer les méninges :