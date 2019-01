Comment le botox peut soigner les migraines

En tout, dix-sept études qui concernaient 3646 patients soumis au botox et à un placebo ont été passées en revue, rapporte le New York Times. Plus de 86 % des patients étaient des femmes, et 43 % avaient des migraines chroniques qui se répétaient plus de quinze jours par mois. Comme à l'hôpital de Limoges, ils avaient reçu, dans le cadre de ces études, des injections dans la tête et les muscles du cou pour prévenir des migraines. Selon la synthèse publiée dans Plastic and Reconstructive Surgery, les injections de botox ont pu réduire d’1,6 fois la fréquence des crises chez ceux qui en expérimentaient plus de quinze.





Parmi les effets secondaires rapportés (faiblesse musculaire, vision double, paupières tombantes ou encore douleurs au cou), aucun ne méritait d'inquiétude. "Pour la première fois, notre analyse met en lumière l'amélioration significative de la qualité de vie des patients après trois mois de traitement à la toxique botulique de type A [utilisée pour les injections, ndlr.], qui n'a entraîné qu'une faible quantité d'effets secondaires légers. La toxine botulique de type A est un traitement sûr et bien toléré qui devrait être offert aux patients souffrant de migraines", conclut le rapport.