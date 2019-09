Qu'est-ce que l'anosognosie, dont était atteint Jacques Chirac ?

ZOOM - Très affaibli ces dernières années, Jacques Chirac, mort jeudi à l'âge de 86 ans, souffrait notamment de troubles de la mémoire, de l'élocution et d'anosognosie. LCI vous en dit plus sur ce trouble, qui peut mettre en danger la vie des patients.

L'ancien résident de l'Élysée souffrait en tout cas bel et bien d'un déclin cognitif. Sur Europe 1, Bernard Debré, à l'époque député de Paris et médecin, affirmait : "On peut discuter avec lui pendant quelques instants, mais il oublie un peu, il ne reconnaît pas forcément les gens. Il est dans sa bulle". Ce vendredi matin, Jean-Louis Debré, lui, a évoqué au micro de Jean-Jacques Bourdin, sur RMC, les derniers moments de vie, coupés du monde, de son vieil ami. "Sur les derniers temps où, progressivement, la communication devenait progressivement plus difficile, il prenait ma main et il ne la lâchait pas pendant une heure. On ne pouvait plus parler. Il était parti un peu dans un autre monde."