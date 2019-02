Faut-il avoir peur de la bactérie "mangeuse de chair" ?

Si les fascites nécrosantes font beaucoup parler d'elles à l'étranger, elles font aussi des victimes en France, loin de toute couverture médiatique. D'après Claire Poyart, "200 personnes en moyenne en sont victimes chaque année". Ces infections se manifestent par une forte fièvre, des douleurs aiguës et une enflure rouge et douloureuse qui s’étend rapidement (jusqu'à trois centimètres par heure). La lésion atteint la peau, mais peut s'étendre jusqu'à l'aponévrose, membrane qui enveloppe les muscle, et même au-delà. Mais contrairement à ce que sous-entend son nom, la bactérie "mangeuse de chair" ne dévore pas la peau. Elle produit des toxines qui détruisent les tissus.





"Ça va très vite. En général, ça évolue en quelques heures, nous assure la spécialiste. Sans intervention rapide et traitement antibiotique, ces toxines s'introduisent dans le sang et entraînent les symptômes d’un "choc endotoxinique", soit une chute de la pression artérielle et de la tachycardie. En cas d'apparition des premiers symptômes, inutile, donc, de lambiner pour se rendre à l'hôpital le plus proche. "Cela nécessite des mesures de réanimation et des actes chirurgicaux : soit une greffe de peau, soit de façon beaucoup plus grave, une amputation", assure la professeure. Le taux de mortalité est malgré tout de 30 % environ.