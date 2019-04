Un cœur imprimé en 3D grâce à des tissus humains, une première qui pourrait sauver de nombreuses vies

Aussi enthousiasmante que puisse être cette nouvelle scientifique, le cœur créé par les chercheurs israéliens est loin d'être en état de marche. Le modèle inerte et plongé dans un liquide présenté lundi à la presse ne mesure que la taille d'une cerise. Si celle-ci pourra être progressivement augmentée, de nombreux défis restent à relever avant de rendre l'invention opérationnelle. Il faudra notamment parvenir à obtenir un nombre suffisant de cellules cardiaques dans les bioréacteurs afin de parvenir à créer les tissus nécessaires à un cœur de taille humaine. La synchronisation des cellules, à l'heure actuelle uniquement capables de se contracter individuellement, reste également à travailler pour provoquer des pulsations. L'évolution technologique des imprimantes 3D, elle aussi, sera cruciale pour permettre l'obtention d'une meilleure résolution et de dupliquer les petits vaisseaux sanguins, et pas seulement les plus importants comme c'est le cas actuellement.





En fin de compte, les cœurs imprimés devraient probablement pouvoir être greffés sur des animaux d'ici un an, estime Tal Dvir. "Je ne veux pas donner de calendrier pour les essais sur l'homme", explique-t-il dans le communiqué. Et d'ajouter: "Ce que je peux imaginer, c'est que dans 10 ans il y aura des imprimantes 3D dans les hôpitaux, que ces imprimantes imprimeront des organes pour les patients, et qu'ils commenceront probablement à le faire avec des organes plus simples que le cœur".