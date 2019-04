Manger une poignée de noix par jour boosterait notre mémoire

Depuis des années, on ne cesse de louer les vertus des noix réputées pour être riches en graisses, en protéines et en fibres saines, avec des propriétés nutritionnelles qui peuvent réduire le cholestérol. Riches en oméga-3, elles protègent les artères, freinent le vieillissement des cellules, préviennent des maladies cardio-vasculaires et cancers. Ajoutons désormais que manger ces oléagineux ferait un bien fou à la mémoire.





C'est ce qui ressort d'une récente étude publiée dans le Journal of Nutrition, Health & Aging, basée sur des données collectées via une étude menée en Chine, la China Health Nutrition Survey, qui a suivi pendant 22 ans près de 5.000 personnes âgées de plus de 55 ans. Il en résulte qu'une consommation modérée de noix sur le long terme pourrait être la clé d’une meilleure santé cognitive. Et non, ce n'est pas une étude à la noix !