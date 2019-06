Marcia Cross touchée par un cancer de l’anus : des confidences qui sensibilisent à l’importance du dépistage du HPV

Il y a un an et demi, Marcia Cross, alias Bree van de Kamp dans la série "Desperate Housewives", annonçait être en rémission d'un cancer de l'anus. Ce mercredi 5 juin, l'actrice américaine de 57 ans a indiqué lors d'une interview sur la chaîne américaine CBS que si son mari Tom Mahoney avait également souffert d’un cancer, de la gorge, huit ans plus tôt, il ne s'agissait pas d'une coïncidence. Selon elle, leurs maladies sont en fait dues au même virus : le papillomavirus humain.





Celui-ci est en effet le plus important facteur de risque du cancer de l'anus, et joue aussi souvent un rôle dans celui de la gorge.