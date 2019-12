Médicament anti-calvitie : l'ANSM renforce l'alerte sur les effets indésirables du finastéride

Une fiche d'information sur les effets indésirables du finastéride va désormais être distribuée aux hommes qui prennent ce traitement anti-calvitie susceptible de provoquer des troubles psychiatriques et sexuels, a annoncé mardi l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Élaborée "en concertation avec les associations de patients et les professionnels de santé concernés", cette fiche "sera remise par le médecin lors de la consultation et par le pharmacien au moment de la délivrance" du médicament, a indiqué l'ANSM dans un communiqué.

Cette fiche vise à "renforcer l'information" des patients qui prennent déjà ce médicament ou pour qui la prescription est envisagée. Selon l'agence, quelque 30.000 hommes prennent ce médicament, commercialisé sous le nom de Propecia par le laboratoire MSD ainsi que sous des formes génériques.