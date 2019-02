L'antitussif Pneumorel retiré du marché à cause d'un risque cardiaque

En 2018, 360.000 flacons et 130.000 boîtes de comprimés ont été vendus. Les sirops et comprimés Pneumorel, notamment utilisés pour traiter la toux, viennent d'être retirés en totalité du marché français. L'Agence du médicament l'explique par un risque cardiaque lié à l'utilisation de ce médicament, découvert suite à l'identification d'un potentiel effet du principe actif, le fenspiride, sur la survenue de troubles du rythme cardiaque.





Par mesure de précaution, il est demandé aux personnes qui sont en possession de ce médicament de ne plus l'utiliser et de ramener leurs boîtes en pharmacie. Un numéro vert, 0800.00.39.36., a été mis en place par les laboratoires Servier pour en savoir plus sur les modalités de retour et de remboursement.