Méditation de pleine conscience : le mode d’emploi pour vous y mettre

Si vous souhaitez sauter dans le grand bain tout seul, Cindy Chapelle vous conseille de commencer par vous installer dans un endroit calme et familier et de couper toute source de connexion avec l'extérieur (téléphone, télé, radio, etc.). La première chose à faire est ensuite d'adopter une bonne posture. "Il est possible de méditer debout, mais à mon sens, cela est plus commode assis. Il faut alors se placer dans ce qui est appelé une posture digne, c’est-à-dire le dos bien droit, le regard à l’horizontale et la tête bien étirée vers le haut, tout en prenant conscience de ses points d’appui."





Le premier exercice est ensuite de se relier à sa respiration, de prendre conscience de l’air qui entre dans les narines et qui en ressort plus tiède, poursuit-elle. Aucune pensée parasite ne doit à ce moment-là venir troubler l'esprit, focalisé sur ce souffle d'air. Il est aussi possible de se connecter à ses émotions. "L’idée est de se relier à sa météo intérieure pour se demander comment l'on se sent à cet instant précis, sans pour autant interpréter ces sensations. Je suis assis et tout d’un coup, j’ai le son d’une voiture qui vient à mes oreilles. J’accueille ce qui se présente. Cela peut autant être un bruit de voiture qu’un bruit de colère."





Une fois cela maîtrisé, il est tout à fait possible de méditer au travail ou encore dans les transports en commun, indique Cindy Chapelle, auteure du livre "Méditer dans le métro, le bus, le tram" paru aux éditions Jouvence. L'ouvrage propose conseils et exercice pour parvenir à déconnecter de la cacophonie qui règne en ces lieux et trouver la paix intérieure.