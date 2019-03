Méfiez-vous des compléments alimentaires contre les douleurs articulaires

L’agence sanitaire s’était saisie du dossier en mars 2015, après le signalement d’une hépatite sévère ayant entraîné l’hospitalisation d’un homme de 65 ans. Il consommait depuis deux mois le complément alimentaire GCA 2700 de la marque Santé verte, contenant de la glucosamine et de la chondroïtine sulfate, rapporte Le Figaro. Ces deux substances, naturellement présentes dans les tissus conjonctifs et cartilagineux de notre organisme, assurent entre autres la structure et l’élasticité des cartilages, des tendons et de la peau.





Dans le cadre de son dispositif de nutrivigilance, l'Anses dit avoir reçu 74 signalements d’effets indésirables potentiellement liés à ces deux substances, parmi lesquels des troubles digestifs, des douleurs abdominales, des éruptions cutanées, des démangeaisons, des hépatites ou des purpuras (lésions hémorragiques de la peau).