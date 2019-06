Canicule : ventilateur, climatiseur, rafraîchisseur d'air : lequel est le plus efficace, et quel budget y mettre ?

La chaleur va être caniculaire par endroits et les plus fragiles vont devoir se mettre à l'abri. Vous êtes enceinte, vous avez des enfants en bas âge ou vous avez plus de 65 ans ? Équipez-vous, d'autant que la chaleur va continuer tout l'été. Déjà, on peut le voir dans les magasins spécialisés : les rayons climatiseurs sont pris d'assaut. Mais face à tous les produits proposés, difficile d'y voir clair. En fonction de vos besoins, quel modèle choisir ? Quel budget y mettre ? LCI fait le point.





On pourrait regrouper les modèles en quatre catégories différentes. D'abord, les ventilateurs et colonnes, qui tournent entre 20 et 60 euros. Sachez-le, ils ne font que brasser de l'air chaud. La différence entre les deux ? Le volume sonore : 58 décibels pour la colonne contre 65 en moyenne pour le ventilateur. Si vous cherchez à rafraîchir votre chambre, privilégiez donc la machine qui fait le moins de bruit, à savoir la colonne.