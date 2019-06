Verdure, moins d'électricité et drap humide : nos bons conseils pour rafraîchir la maison

Le dérèglement climatique est là, et bien là, avec des épisodes particulièrement suffocants, avec des pics à 40° par endroits, et des températures moyennes de plus de 35° et, pire, des nuits qui ne sont plus fraîches. Pour ne pas vous laisser surprendre par l’épisode de canicule annoncé dès le lundi 24 juin sur la France et voir votre habitat se transformer en sauna, quelques gestes faciles peuvent vous être d’une grande aide.