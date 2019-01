Comment éviter d'avoir les mains sèches quand il fait froid ?

Attention, se protéger du froid ne suffit pas. Il vous faut aussi limiter les agressions physiques et chimiques. "Ce n'est pas le moment de faire une manucure et d'arracher toutes les petites peaux et cuticules", alerte le docteur Roos. La raison ? Les petites plaies vont mettre des semaines à cicatriser. Or les blessures visibles ne sont clairement pas l'objectif revendiqué d'une manucure.





"Mettez aussi vos mains le moins de temps possible dans l'eau", ajoute-t-elle. Car le liquide vaisselle et le savon ont pour effet de "décaper la couche superficielle de la peau". Trop de lavages équivalent à des mains flétries, qui pèlent et des fissures qui se creusent... Portez donc des gants pour effectuer les tâches ménagères et lavez-vous les mains sans excès, avant le repas et après être passé aux toilettes.