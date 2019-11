Les conseils pour protéger votre peau quand il fait froid

GLAGLA – Quand les températures chutent comme en cette fin de semaine en France, l'épiderme en voit de toutes les couleurs : il s'épaissit et devient plus sec. LCI vous livre quelques précieux conseils pour faire peau neuve.

Il fait froid et vous commencez à avoir les symptômes d'une peau qui souffre ? Tiraillements, rougeurs ou mêmes gerçures pour les plus malchanceux, ces petits désagréments peuvent vite devenir insupportables pour peu que vous ne preniez pas les choses en main dès le début. Mais pas de panique ! Quelques gestes, très simples, peuvent vous permettre d'inverser la tendance. Alors que des températures situées en moyenne 4 à 5°C en dessous des normales de saison sont annoncées en France pour la fin de semaine, LCI vous propose quelques conseils pour que votre peau passe ce coup de froid et l'hiver en douceur.

En vidéo Météo : le froid s'accentue

Le programme commence par la douche

Quand il fait froid dehors, le réflexe c'est de s'éterniser sous une douche chaude, voire de buller pendant des heures dans un bain bouillant. Mauvaise idée : l'eau chaude agresse la peau. Mais rassurez-vous, il ne va pas être question ici de vous conseiller une douche glacée, mais de limiter la casse. Commencez par faire le tri dans votre salle de bains en reléguant au placard les gels douches trop agressifs pour votre épiderme . Souvent bourrés de produits chimiques et de parfum de synthèse, ils ont tendance à assécher la peau. Optez plutôt pour un gel ou un pain surgras, c'est la meilleure façon de vous protéger. Et avant d'enfiler vos vêtements, pressé ou pas, n'oubliez pas de passer par la case crème pour le corps. Là aussi, le mieux est souvent l'ennemi du bien. Choisissez des formules simples, sans parabène évidemment, et à base de composants naturels, les cosmétiques bios pouvant être une alternative intéressante. N'oubliez pas, plus la liste des matières qui entrent dans la fabrication d'un produit est longue, plus il convient, en général, de se méfier.

La crème c'est partout et souvent

Quand l'hiver s'installe, il convient de trouver un soin de jour hydratant, certes, mais également adapté à votre type de peau. Les peaux mixtes à grasses ne doivent pas miser sur des crèmes pour assécher les imperfections au détriment de l'hydratation. Vérifiez également que votre soin possède une bonne protection anti-UV. Eh oui, le soleil est mauvais pour notre peau et accélère son vieillissement tout au long de l'année. Le soir, démaquillez-vous minutieusement et optez pour une crème de nuit riche afin que votre peau se régénère pendant votre temps de sommeil. Du côté de vos mains, n'hésitez pas à avoir toujours un tube de crème... à portée de main. A la maison, au bureau, le fait de se laver les mains plusieurs fois par jour a tendance à les agresser : froid, eau calcaire etc... Pareil pour les lèvres. Quand on ressent la sécheresse, il est souvent déjà un peu tard. Alors en prévention, on s'hydrate avec un baume riche en huile végétale et on n'oublie pas d'en mettre une double dose au moment du coucher.

Privilégiez les matières naturelles

Sensible aux agressions extérieures, notre peau peut aussi être abîmée par nos propres vêtements. Ainsi, certaines matières doivent être évitées pour ne pas que le frottement qu'elles exercent conduise à des irritations. Les matières synthétiques, mais aussi la laine, ne doivent pas être portées à même la peau. Privilégiez ainsi des sous-vêtements et des sous-couches en coton.

L'hydratation, c'est aussi dans l'assiette que ça se passe

Ça semble logique mais certains d'entre nous ont encore trop tendance à l'oublier... si vous voulez que votre peau soit hydratée commencez par rendre ce service à votre organisme qui se chargera de répercuter cela sur votre épiderme. Ainsi, même en hiver buvez, buvez et buvez encore. Eau, tisanes, bouillon tout est bon à prendre. En revanche, n'oubliez pas que l'alcool a tendance à assécher l'organisme et donc la peau. Alors là encore, surveillez votre consommation. Mais certains aliments vous aideront à atteindre un bon équilibre lipidique cutané. Misez sur certains acides gras et sur les oméga 3. Poissons gras (saumon, maquereau, thon etc...) mais également avocat et oléagineux (noix, amandes, noisettes, etc) devraient vous aider à garder une peau de bébé jusqu'au retour des beaux jours.

La rédaction de LCI