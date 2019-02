Sim37 : les gynécologues s'élèvent contre ce simulateur d'accouchement qui prédirait les césariennes

Après deux ans d’enquête sur cette méthode, ce dernier affirme dans un rapport publié le 23 janvier qu’elle est qualifiée de "pure folie" par les pairs d’Olivier Ami. "Des chercheur.e.s spécialisé.e.s en obstétrique et qui préfèrent garder l’anonymat se sont penché.e.s sur le SIM37 et ont déclaré que : ‘cette pratique est complètement infondée, non reconnue, animée par l’appât du gain’." Cet examen de quelques minutes est en effet facturé 900 euros, et non remboursé par la sécurité sociale. De quoi amener l'IRASF à supposer que les motivations du gynécologue-obstétricien ne sont autres que " vendre et potentiellement perpétuer des césariennes". D'autant que, souligne l'association, la clinique de la Muette, où pratique Olivier Ami, affiche un taux de césariennes de 43,5%, "soit plus du double de la moyenne nationale (20,2%)".