Microplastiques dans l'eau potable : les risques pour la santé restent faibles, selon l'OMS

Bien que le danger pour la santé humaine soit, en l'état des connaissances actuelles et sur la base des niveaux actuels de pollution, jugé faible, un rapport publié mardi par la Banque mondiale se montre plus alarmiste. Selon elle, "la conjonction de bactéries, d’eaux usées et de produits chimiques et plastiques" pompent l'oxygène dans l'eau et la transforme "en poison pour les êtres humains et les écosystèmes".





Elle cite en exemple l'azote qui, répandue sous forme d'engrais, se transforme en nitrates une fois arrivé dans les lacs, les rivières et les océans. "Les enfants exposés aux nitrates dès leur plus jeune âge souffrent de problèmes de croissance et de développement cérébral qui ont des répercussions sur leur santé", assure la Banque mondiale, pour qui cette pollution a un impact majeur sur le développement économique de tous les pays, riches ou pauvres.