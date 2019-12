Moins de 45 ans ? Vous devriez surveiller dès maintenant votre niveau de cholestérol selon cette étude

Donner un traitement pour abaisser le niveau de cholestérol chez des personnes de moins de 45 ans pourrait permettre de réduire le risque de maladies cardiovasculaires et d’AVC plus tard dans leur vie, conclut une étude de grande ampleur publiée ce mercredi. Ses auteurs, qui ont analysé les données de plus de 400.000 habitants de 19 pays occidentaux sur une longue période (jusqu’à 43 ans pour certains), confirment le lien entre un taux trop élevé de cholestérol et un risque cardiovasculaire accru à long terme.

Mais les auteurs montrent également que cette augmentation du risque est plus forte chez les patients relativement jeunes, de moins de 45 ans, que chez ceux de 60 ans. Ainsi, les femmes de moins de 45 ans avec un niveau de cholestérol "non-HDL" (c’est-à-dire "mauvais") un peu élevé, entre 1.45 et 1.85 grammes par litre, et présentant au moins deux facteurs de risques de maladies cardiovasculaire (tels que l’obésité, le diabète l’hypertension ou le tabagisme) auraient une probabilité de 16% d’accident cardiovasculaire avant l’âge de 75 ans.