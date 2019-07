Mon enfant a des terreurs nocturnes : dois-je m'inquiéter ?

"Les terreurs nocturnes font généralement leur apparition vers l'âge de 16 mois et disparaissent la plupart du temps vers 4 ans", explique le pédiatre. Elles concernent environ 5% des enfants et peuvent s'expliquer par des événements stressants, inhabituels ou encore une grosse fatigue. "Dans mon cas, affirme ainsi Morgane, le cas de la fatigue s'est vérifié pour chacune des deux crises. C'était des journées où, pour une raison ou une autre, la nuit précédente avait été écourtée et il n'avait pas eu son quota de siestes dans la journée". Même chose pour la fille d'Alexandra qui a fait sa dernière crise après un long retour de vacances. "Je pense que le changement d'environnement a aussi pu jouer", indique-t-elle.





Pour Arnault Pfersdorff, tout débute lorsque l'enfant entre dans la période de test vis-à-vis des autres, et en particulier des adultes. "L’enfant découvre qu’il a un pouvoir sur les autres et les images qu'il voit défiler dans la journée ne sont alors plus seulement des images de découverte, mais aussi de sensations." Autrement dit, en se confrontant aux autres, en socialisant, il n'est plus uniquement contemplatif, mais interagit avec le monde qui l’entoure. C'est cette nouvelle manière d'appréhender le monde qui peut provoquer les terreurs nocturnes.