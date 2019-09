Myopie et risques de cécité : l’étude qui pousse à prendre rendez-vous chez l’ophtalmo

VISION - À l'horizon 2050, la moitié de la population mondiale pourrait être myope. Un chiffre d'autant plus effrayant que selon une étude française révélée ce lundi par Le Parisien, 25% des personnes atteintes d'une très forte myopie deviennent malvoyantes ou aveugles après 60 ans.

Elle touche chaque année dans le monde de plus en plus de personnes, tant et si bien qu'elle est désormais surnommée "le mal du siècle". Avec l'omniprésence croissante des écrans, la myopie progresse depuis plusieurs décennies. Ainsi, une enquête réalisée en 2017 par OpinionWay pour l'association nationale pour l'amélioration de la vue (Asnav) révélait que quatre jeunes sur dix (41%) indiquaient avoir du mal à voir de loin, contre trois sur dix l'année précédente (29%).

Le caractère courant de ce défaut de vision n'en fait pas pour autant quelque chose d'anodin. Une étude relayée par Le Parisien ce lundi révèle que de nombreuses personnes en étant atteintes présentent des risques de complications, voire de cécité.