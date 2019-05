N'utilisez plus ce produit pour blanchir vos dents, il serait inefficace voire nocif

Peu de ces produits nettoyants contiennent en effet du fluor, un minéral reconnu pour son efficacité face à l'apparition de caries. "Lorsqu'il est trop souvent utilisé chez des personnes avec des plombages, il peut y pénétrer et devenir difficile à extraire. Les particules de charbon de bois peuvent également pénétrer dans les gencives et les irriter", explique à la BBC Joseph Greenwall-Cohen, chercheur à l’université de Manchester et co-auteur de l’étude.





Les dentifrices au charbon, fabriqués à partir de coquilles de noix, de cosses de noix de coco, de bambou ou de tourbe, seraient d’autre part plus abrasifs que les dentifrices conventionnels, augmentant le risque, en cas d’usage régulier, d’endommager l’émail et donc de favoriser sa coloration et la sensibilité des dents.