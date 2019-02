Vous n'irez plus à la piscine après avoir lu cet article

"L’objectif n’est absolument pas de critiquer la valeur thérapeutique de l’eau, qui peut être utilisée à des fins curatrices lors de thalasso thérapies, précise Bruno Donatini d'emblée. Ça, c'est établi." Le médecin s'attaque plutôt au manque d’hygiène de ces bassins collectifs, où peaux mortes et miasmes se mêlent dans un joyeux mélange. "Est-ce qu’on attrape plus de virus en piscine ? C’est certain avec les verrues !", lance-t-il. Celles-ci sont causées par une infection par un papillomavirus humain (HPV) qui résisterait, selon le gastro-entérologue, plusieurs jours au chlore des piscines. Ces virus ne se transmettant que par contact, le risque d'être concerné par l'une des souches HPV responsables des infections génitales est en revanche nul.





"D'autre part, on sait que la chloramine, soit la réaction du chlore et des acides aminés contenus dans les peaux mortes qui flottent, est un gaz qui déclenche les crises d’asthme", poursuit le spécialiste. En 2006, une étude belge parue dans la revue Environmental Science & Technology concluait en effet à l'évidence d'un lien entre "la fréquentation régulière des piscines chlorées couvertes par les enfants" et "une probabilité accrue de développer de l'asthme ou une inflammation des voies respiratoires". D'autres études épidémiologiques ont également associé au chlore l'augmentation de l'incidence de l'asthme chez des nageurs professionnels et chez des employés de piscine.