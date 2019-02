Ne croyez pas le docu "Root Cause" de Netflix : les dents dévitalisées provoquant le cancer, "c'est bidon"

Le documentaire a été diffusé pour la première fois en automne 2018. Ce n'est pourtant que maintenant que la polémique enfle. Root Cause est l'œuvre du cinéaste australien Frazer Bailey. Disponible sur Netflix, Apple, Amazon et Vimeo, il clame le fait que la dévitalisation d'une dent peut entraîner fatigue, anxiété, dépression et même... un cancer. "98% des femmes qui ont un cancer du sein ont une dent dévitalisée du même côté que leur cancer du sein", répète ainsi plusieurs fois le film de soixante-douze minutes. Les bactéries et autres toxines pourrissent dans la mâchoire puis voyagent vers d'autres organes le long de "lignes méridiennes, qui selon la médecine chinoise, diffusent la force de vie à travers le corps, propageant une infection et causant un cancer et d'autres maladies", prétend-il.





Après avoir constaté l'inquiétude grandissante des patients américains suite au visionnage de ce documentaire, l'Association dentaire américaine (ADA), l'Association américaine d'endodontie (AAE) et l'Association américaine de recherche dentaire (AADR) ont, ensemble, adressé une lettre confidentielle à Netflix, Apple, Amazon et Vimeo pour les avertir que continuer à héberger ce film diffusant de fausses informations pourrait être préjudiciable au public, rapporte The Guardian. Nous avons demandé à Yassine Corbin, chirurgien-dentiste parisien et spécialiste de la dévitalisation, ce qu'il pensait des affirmations de ce documentaire.