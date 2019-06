Ne culpabilisez pas si vous ne faites pas les fameux "10.000 pas par jour", ce nombre serait surestimé

Quoi qu'il en soit, l'objectif des 10.000 pas, valeur par défaut entrée dans les smartphones et autres podomètres, est depuis longtemps contesté. Celui-ci n'a en effet été corroboré par aucune étude scientifique valable. Les chercheurs rappellent dans leur étude que ce seuil symbolique aurait des origines purement marketing, lorsqu'en 1965, une compagnie japonaise a commencé à commercialiser à l'occasion des Jeux olympiques un podomètre appelé Manpo-key, ce qui se traduit en français par le 'compteur des 10.000 pas'". Facile à retenir et basé sur les théories d'un chercheur nippon, Dr Yoshiro Hatano, ce chiffre rond a ensuite été repris tout autour du globe.





Mais, rappelle l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité (Onaps), cette valeur de 10.000 pas provenant d’études menées au Japon n'est pas forcément applicable aux Français. "Les caractéristiques des Japonais, leur régime alimentaire et leur mode de vie ne correspondent pas à ceux des Occidentaux. Faire 10.000 pas correspond en moyenne à une heure et demie de marche à rythme soutenu et dépend fortement de la taille de l’individu." En 2017, un baromètre établi par OpinionWay et l'IRMES pour Attitude Prévention avait estimé que les Français faisaient en moyenne 7.889 pas par jour. Pour se maintenir en forme, l'Onaps estime cependant que le podomètre reste un outil utile, permettant de se fixer un objectif "atteignable et raisonnable" lorsque l’on se situe bien en-dessous des recommandations.