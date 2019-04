Pour la première fois en France, une femme née sans utérus a pu bénéficier d'une greffe

Elle était née sans utérus. La conséquence du syndrome de Rokitansky, dont elle est atteinte. Mais grâce au don de sa mère, une femme de 34 ans qui désirait un enfant a pu bénéficier d'une greffe de cet organe de gestation. Si la greffe d'utérus est déjà pratiquée dans d'autres pays, il s'agit d'une première en France. Elle a eu lieu le 31 mars à l'hôpital Foch de Suresnes (92) grâce à l'équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction.





La donneuse âgée de 57 ans et sa fille, dont les identités n'ont pas été dévoilées, "vont bien", assure ce jeudi à l'AFP le chirurgien. "La patiente transplantée n'est pas encore enceinte et le transfert d'embryons préalablement congelés pourrait se faire dans dix mois", dit-il. Dans les autres cas à l'international, "cela s'est fait entre six et douze mois".