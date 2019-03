Ni vrais, ni faux : découverte d'un cas extrêmement rare de jumeaux semi-identiques

Dans le cas des jumeaux semi-identiques, un seul ovule est fécondé par deux spermatozoïdes. En temps normal, cela est impossible puisque l’ovule, qui renferme 23 chromosomes, ne peut être fécondé que par un spermatozoïde comportant également 23 chromosomes. Cela donne les quarante-six chromosomes propres à la génétique humaine. Or, ici, trois jeux de 23 chromosomes sont entrés en action pour former ces jumeaux. "Certaines cellules contiennent les chromosomes du premier spermatozoïde, tandis que d’autres contiennent les chromosomes du second spermatozoïde, de sorte que les jumeaux ne partagent qu’une proportion de leur gènes, et non 100 % du même ADN paternel", indique à CNN le généticien Michael Gabbet. Ici, les jumeaux australiens partagent 89 % de leur ADN.