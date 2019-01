Non, le chocolat n'est pas le meilleur traitement contre la toux

La nouvelle doit faire bondir de joie plus d'un amateur de chocolat. D'après un médecin spécialiste de la toux interviewé par le Daily Mail, le cacao aurait bien plus d'un tour dans son sac puisqu'il serait, en plus d'être si délicieux et réconfortant... le meilleur des antitussifs. Il est "plus adhérent et plus visqueux que les médicaments standards contre la toux, de telle façon qu'il forme une enveloppe protectrice pour les terminaisons nerveuses de la gorge qui déclenchent le besoin de tousser", affirme ainsi au média britannique le professeur britannique Alyn Morice, membre fondateur de la Société internationale pour l'étude de la toux.





Cette nouvelle est en ce moment largement relayée sur les réseaux sociaux, et pourtant elle ne date pas d'hier : l'article en question a en réalité été rédigé en 2016. Chose que ne mentionnent pas les nombreuses reprises réalisées ces derniers jours par d'autres médias. Et d'après le magazine américain spécialisé dans la santé Health, qui a contacté cette semaine le professeur, celui-ci exprime aujourd'hui quelques regrets quant à ses précédentes affirmations. Tout cela était-il trop beau pour être vrai ?