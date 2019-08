Non, transpirer dans un sauna ou un hammam ne permet pas d'éliminer les toxines

Pour vendre des séances de sauna et de hammam, de nombreux instituts n'hésitent pas à promettre une action détoxifiante. Aider le corps à éliminer à tout prix les déchets métaboliques qui doivent l'être, sous peine d’être toxiques pour l'organisme, est en effet la nouvelle lubie des addicts du bien-être. Et les marques l'ont bien compris. Boissons, cosmétiques ou encore spas s'efforcent, dans un souci marketing, d'accoler la mention "détox" à leurs produits et à leurs offres.





Pour autant, ces propriétés ne sont bien souvent fondées sur aucun argument scientifique. C'est notamment le cas des séances proposées par les hammams, les saunas infrarouge ou encore les établissements de "hot yoga". Si celles-ci font bel et bien transpirer, cela n'induit en rien l'élimination de déchets toxiques.