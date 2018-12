Nos conseils détox pour compenser les excès de Noël et du jour de l'An

La première règle, c'est de s'hy-dra-ter. Et en infusion, c'est encore meilleur. L'eau chaude aide en effet à éliminer plus efficacement les toxines. Un verre d'eau tiède avec du citron peut être bénéfique et sert même de coupe-faim.





Parmi les légumes conseillés pour une détox optimale, le radis noir est vivement recommandé pour ses vertus drainantes. Côté fruits, l'ananas est un brûle-graisse très efficace, et le kiwi contient une protéine idéale pour évacuer les toxines issues de l'alcool.