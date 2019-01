Nouveau sourire de Deschamps : combien ça coûte de se faire refaire les dents ?

Pour poser des facettes, de deux à quatre séances d'environ deux heures sont nécessaires. Les dents sont d'abord taillées en épaisseur, avant que leur empreinte soit relevée. Des facettes provisoires en résine sont alors fixées sur les dents du patient. Le moulage est ensuite envoyé en laboratoire de prothèses pour la réalisation des facettes définitives. Elles seront fabriquées en fonction des souhaits du client : dents plus ou moins bombées, plus droites ou non, teinte plus ou moins blanche... Le travail accompli est livré au cabinet du dentiste une semaine plus tard et scellé sur les dents du patient.





Cette opération coûte, indique l'assistante dentaire, entre 20.000 et 30.000 euros. Cela dépend du cabinet et du laboratoire de prothèses avec qui le dentiste travaille. S'agissant d'un acte esthétique, il n'est pas remboursé par la Sécurité sociale. Certaines mutuelles peuvent cependant rembourser une partie du montant de la facture. A noter que celle-ci va évidemment grimper si des dents ont besoin d'être totalement remplacées.