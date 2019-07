Observer ce rituel 90 minutes avant de vous coucher améliorerait votre sommeil

D'autant que, pour des résultats optimaux, ils conseillent de faire couler de l'eau comprise entre... 40 et 42°C. Une température qui nécessite non seulement la production de beaucoup d'énergie, mais qui paraît aussi quelque peu excessive pour Rémy Slama, directeur de recherche à l'Inserm à qui nous avons demandé, à l'occasion d'un article lié à la canicule, jusqu'à quel point le corps pouvait supporter la chaleur. "Plus on est en milieu humide et moins on supporte la chaleur, explique-t-il. Dans l'eau, des températures comprises entre 40 et 45 degrés deviennent rapidement insupportables." Une version à laquelle abonde également, dans les colonnes du média RTS, le professeur suisse Bengt Kayser de l'Institut des sciences du sport de l'université de Lausanne : "Dans de l’eau chaude au-delà de 40 degrés Celsius, on risque l’hyperthermie, voire la cuisson." Les auteurs de l'étude ne précisent en revanche pas la durée optimale de cette cuisson à feu doux.





Si vous ne craignez ni de sortir de l'eau rouge écrevisse, ni d'épuiser les ressources en eau de notre planète bleue à vous tout seul, libre à vous, cependant, de tenter l'expérience pour plonger dans les bras de Morphée comme vous ne l'avez jamais fait.