"Les déodorants favorisent le cancer du sein", "jeûner permet de guérir"... Le vrai-faux des 10 idées reçues sur le cancer

Le cancer fait peur, c'est un fait, mais contrairement à ce que l'on croit, on guérit aujourd'hui un cancer sur deux. "On parle de guérison lorsque plus aucun signe de maladie n’est détecté à l’issue d’une période de 5 ans - 10 ans ou plus pour certains cancers - de suivi du patient après fin des traitements", nous indiquent les concepteurs du quiz. Malheureusement, le cancer tue encore de nombreuses personnes - 150.000 en 2017 – mais le nombre de décès est en constante diminution : -1,5% par an chez les hommes et -1 % chez les femmes entre 1980 et 2012.





Le nombre de nouveaux cas de cancer en France diminue lui aussi. En 2017, on estime qu'il y en a eu 400.000, si ce nombre a longtemps augmenté en raison du vieillissement de la population et de l’amélioration des méthodes diagnostiques, ce nombre baisse depuis 2005 de 1,3% par an chez les hommes. Chez les femmes ce taux s'est stabilisé à 0,2% par an.