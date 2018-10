Cancer du sein : 3 conseils pour le dépister à temps

La douche n'a pas l'air d'être le lieu le plus adapté pour procéder à un dépistage, et pourtant… Profitez du moment où vous vous savonnez pour vous toucher les seins. Ce geste simple permettra de détecter toute grosseur anormale. À ne pas confondre avec "des seins denses et sensibles, comme pendant les règles ou la période pré-pubertaire", précise à LCI le docteur Philippe Deruelle, secrétaire général du Collège national des gynécologues et obstétriciens, lors d'un précédent article . Ce qui doit vous alerter, c'est "une masse circonscrite, indurée, de petite taille, d'un à quelques centimètres, tandis que le reste du sein est normal".