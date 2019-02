On a infiltré leur page Facebook : les pharmaciens galèrent autant que nous pour décrypter l'écriture des médecins !

Évidemment, une telle situation peut aisément mener à des erreurs. Elles sont notamment régulières chez les stagiaires ou les très jeunes pharmaciens, nous assure Rodolphe Cohen. "J'ai travaillé dans une grande pharmacie avant et on a rattrapé de belles bêtises ! Il est aussi arrivé que l'on s'en rende compte à posteriori : un Dédrogyl ou lieu d'un Aturgyl, soit on passe d'une vitamine D en solution buvable à un spray décongestionnant pour le nez... C'est vraiment un problème !"





À cette situation, une seule solution : l'informatisation des médecins. "Mais eux n'ont pas la pression", note le professionnel. Car si le milieu de la pharmacie a dû se mettre très tôt à l'informatique pour accélérer les processus de remboursement de la sécurité sociale et des mutuelles et toucher l'argent des ventes de médicaments au plus vite pour ne pas se retrouver à crédit, les médecins, eux sont payés à l'acte. "À contrario en Belgique, ils sont à des années lumières de nous. Ils ont des ordonnances qui sont écrites informatiquement, scannées par le pharmacien dont le logiciel reconnaît chaque boîte."