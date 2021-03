On a testé la "méthode Wim Hof", ou la thérapie par le froid

C’est dans le Cantal, près du Lac des Graves, que nos adeptes s’apprêtent à découvrir les bienfaits de cette pratique, combinant méditation et techniques respiratoires. Sous la houlette de Leonardo Pelagotti, leur instructeur, ils vont repousser leur limites, physique mais aussi mentale. Se concentrer sur sa respiration est la clé pour ne pas ressentir les effets du froid, explique le moniteur. Au programme : exercices de relaxation, hyperventilation dans le but d'accumuler le maximum d’oxygène dans le sang et apnées pour habituer à l'effort. "On sent très rapidement un changement. C’est assez surprenant", observe Jean-Luc Force, membre de l'équipe de France d'équitation.