On le fait depuis la nuit des temps : manger de la terre est-il le meilleur remède pour protéger notre estomac ?

Aujourd'hui dans le monde, la géophagie est majoritairement pratiquée par les femmes enceintes. En Afrique de l'Ouest, où la consommation d'argile est encore fréquente, elle est décrite par le médecin anthropologue Alain Epelboin dans un numéro de Migrations-Santé comme une pratique "physiologique" : "la 'terre', éventuellement complétée par des fragments de charbon de bois, est à la fois le Primpéran (médicament pour la prévention et le traitement des nausées et des vomissements, ndlr), le pansement gastrique, le tranquillisant, l'antidépresseur, le régulateur de transit, le fortifiant et un des nutriments spécifiques de la femme enceinte". Selon lui, cette consommation renvoie à une représentation du bien-être, de la santé et de la fécondité particulière à un univers culturel féminin, dont les hommes sont "officiellement partiellement exclus". Dans de nombreuses cultures, l'argile est aussi dotée d'un rôle magique, permettant de se protéger des êtres nuisibles et des esprits.





Face à l'importance tant physiologique que psychologique de cet alicament, de nombreux commerces européens de produits exotiques le commercialisent sous forme de petits cubes. "C’est une copine à moi qui est accro au kaolin qui m’a fait découvrir, raconte une jeune Parisienne à Slate, qui a consacré en 2016 un article à la consommation de cette terre. [...] Je n’ai pas aimé la première fois, j’ai trouvé que ça n’avait pas de goût. Puis, à chaque fois que mon amie en mangeait devant moi, elle me disait celui- là, qui vient du Cameroun a tel goût, et celui-ci qui est du Mali est différent. J’ai commencé à aimer, et puis je mangeais des petits morceaux dans son sachet. Et un jour, j’ai commencé à en acheter moi-même." Pour certains, le kaolin constitue en quelque sorte une madeleine de Proust.





En dehors de ces consommations volontaires, l'argile se retrouve aussi dans notre pharmacopée, bien souvent à notre insu. Le Smecta, le Gastropulgite, le Bedelix, ou encore l'Actapulgite sont par exemple tous fabriqués à base de cette terre. Un fait qui amuse beaucoup le médecin anthropologue Alain Epelboin : "L'utilisation de l'argile a été combattue au XIXe siècle par les scientifiques à cause du risque d'ingestion de parasites et d'anémie et aujourd'hui, nous la retrouvons à notre insu dans la médecine officielle !", plaisante-t-il auprès de LCI.