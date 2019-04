"On voit des eczémas phénoménaux !" : ces risques auxquels expose la mode des cosmétiques "faits maison"

"Ce n’est pas parce que c’est naturel que ce n’est pas dangereux", lance le docteur Oliveres-Ghouti. Avec la mode des cosmétiques faits maison, elle assure recevoir beaucoup plus de patients qu'auparavant, victimes de réactions aux huiles essentielles notamment. "Les plantes, ce n’est pas anodin", insiste-t-elle. Lors des congrès annuels du Groupe d'études et de recherches en dermato-allergologie (Gerda), pendant lesquels un classement des allergènes est effectué, les huiles essentielles figurent d'ailleurs en bonne place. Au-delà des limonene et linalool, ces extraits aromatiques allergènes tirés des huiles essentielles et présents dans de nombreux produits, c'est l'huile essentielle d'arbre à thé (Tea tree) qui attire les foudres de la dermatologue. "Les gens l'appliquent aussi bien sur les cors aux pieds que sur les boutons d’acné. On voit des eczémas absolument phénoménaux !"





Parmi ses patients, Catherine Oliveres-Ghouti observe donc de sévères eczémas de contact sur les mains, mais aussi sur les paupières, où la peau est très fine et réactive, dans le cou ou sur les régions périphériques du visage. "On voit aussi de l’eczéma du cuir chevelu à cause de décoctions aux huiles essentielles ou contenant des espèces d’argiles qui peuvent être irritantes parce qu’elles sont pleine d'impuretés. Les gens les utilisent soit-disant pour se fortifier les cheveux", rapporte-t-elle.