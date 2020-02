Paludisme : un vaccin français développé pour protéger les femmes enceintes

Un vaccin pourra-t-il bientôt prémunir les femmes enceintes du paludisme ? C’est l'objectif d’une équipe de chercheurs français de l’Inserm et de l’Université de Paris, dirigée par Benoît Gamain, directeur de recherche au CNRS, qui vient de publier les résultats d’essais cliniques sur celui qu'ils développent. Chaque année, "l’Organisation mondiale de la santé estime que le paludisme est responsable de plus de 400.000 décès". Et les femmes enceintes y sont particulièrement vulnérables. En Afrique subsaharienne, 11 millions d'entre elles "ont été infectées en 2018 : elles ont donné naissance à près de 900.000 enfants en insuffisance pondérale", regrette l’Inserm dans un communiqué. "Développer un vaccin efficace à destination des jeunes femmes avant leur première grossesse est une priorité afin de réduire la mortalité liée au paludisme", remarque Benoît Gamain.

Et les résultats cliniques, publiés cette semaine dans la revue Lancet Infectious Diseases, sont "prometteurs". "Le vaccin a été évalué chez 68 femmes non enceintes âgées de 18 à 35 ans à Paris puis au Burkina Faso", informe l’Inserm. "Les participantes ont été réparties et randomisées en quatre cohortes, recevant le vaccin à différentes doses et à trois reprises sur une période de trois mois. Ces femmes ont ensuite été suivies pendant quinze mois afin d’identifier et de prendre en charge d’éventuels effets indésirables et d’étudier la réponse immunitaire induite par la vaccination."