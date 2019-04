Pâques : plutôt que de manger du chocolat, profitez de ses bienfaits pour la peau !

Et pourquoi ne pas se maquiller avec de la poudre de cacao ? Au-delà de l'odeur totalement addictive, ces trois teintes illuminatrices mates et ces trois teintes de contour, signées Too Faced, à la poudre de graine de cacao et au beurre de cacao, rehausseront le teint de vos pommettes, idéal avant de partir en vacances. Ces nuances polyvalentes peuvent être utilisées sur le visage comme sur les yeux. Sans phtalate et parabène, ce produit n'a pas été testé sur les animaux et ne contient pas de gluten. Palette de contour cacao, Too Faced, en exclusivité chez Sephora, 46 €.