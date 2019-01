Parmi les millions de Français qui pensent avoir une allergie alimentaire, combien se trompent ?

"Non, je ne peux pas, je suis allergique." Dans une enquête menée par Opinion Way en 2015, 6% des personnes interrogées déclaraient avoir eu une allergie alimentaire au moins une fois au cours des douze mois précédents. Une proportion, si on la rapporte à l'ensemble de la population française, qui représente environ 4 millions de personnes. Mais selon une étude parue le 4 janvier dans la revue Jama Network Open, la moitié pourrait bien croire à tort être touché par ce type d'allergie. Car après avoir étudié une population de plus de 40.000 adultes américains, ils se sont rendu compte que près de la moitié de ceux qui pensaient être allergiques à un aliment ne l’était finalement pas.





Parmi les 19 % des personnes se déclarant allergiques lors de l'étude, les allergies revenant le plus couramment ont été les fruits de mer (2,9 %), le lait (1,9 %), les cacahuètes (1,8 %), les arachides (1,2 %) et le poisson (0,9 %). Plus de la moitié a assuré avoir réagi de façon sévère après avoir ingurgité un aliment. Or, d'après les recherches des scientifiques, seuls 10 des 19 % sont réellement allergiques.