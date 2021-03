Passage à l'heure d'été cette nuit : quels effets sur notre santé ?

Face à la question du changement d'heure, certains vantent les intérêts énergétiques et le bénéfice supplémentaire de la lumière du jour, d'autres évoquent la perturbation de notre horloge biologique capable de créer, chez les plus fragiles, de sérieux problèmes de santé. Le changement d'heure est-il vraiment si néfaste pour notre corps ? Nous avions posé la question lors d'un précédent passage à l'heure d'été à Bertrand de La Giclais, médecin du sommeil et responsable du centre du sommeil d’Annecy-Argonay. Nous republions ci-dessous ses réponses.

Pour autant, concède le médecin, selon le changement d'heure opéré, le sommeil peut être légèrement perturbé en raison de l'avance ou du retard dans la sécrétion de mélatonine, une hormone naturellement fabriquée par l'organisme lorsque la lumière décroît. Celle-ci favorise l’endormissement et le maintien dans le sommeil. Lors du passage à l'heure d'été, les premiers matins peuvent aussi être plus difficiles, les mécanismes physiologiques nécessaires au réveil mettant plus de temps à s'activer.

En revanche, décaler son rythme d'une heure peut s'avérer bien moins anodin pour les personnes qui souffrent de problèmes de santé, tels que l'hypertension ou les maladies cardiaques. Selon une étude américaine présentée lors de la session annuelle de l'American College of Cardiology à Washington en 2016 et publiée dans la revue Open Heart, passer à l'heure d'été, et donc perdre une heure de sommeil, augmenterait de 25% le risque d'être frappé par une attaque cardiaque le lundi suivant ce changement. Une étude suédoise, publiée six ans plus tôt dans la revue New England Journal of Medicine, évoque de son côté une hausse du risque de 5%. Bien que très différents, ces résultats démontrent, pour le cardiologue Patrick Assayag, interviewé par TF1, "qu’il y a forcément des mécanismes physiopathologiques sous-jacents liés à un stress cellulaire".

En revanche, si, en 1990, un sondage Sofres cité dans un rapport du Sénat indiquait que "19% des médecins font état d'une augmentation de la consommation de médicaments et singulièrement de tranquillisants, au moment du changement d'heure", Bertrand de La Giclais, lui, affirme n'avoir jamais noté ce phénomène au cours de sa carrière. "Pour certaines personnes, l’adaptation est certes plus longue, mais de là à engendrer une hausse de la consommation de médicaments… Le temps d’aller chez un médecin, le décalage est déjà absorbé."